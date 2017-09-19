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Buradasınız : » » Kilis'te sahte içkiden bir kişi öldü 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te sahte içkiden bir kişi öldü 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te sahte içki içen bir kişi öldü, 10 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kiliste sahte içkiden bir kişi öldü 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, isimleri belirtilmeyen 11 kişi, sahte içkiden fenalaşarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 4'ünün hayati tehlikesi sürerken, 6'sı ise taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, M.İ.B'yi gözaltına aldı, bulanan sahte içkilere de el koydu.

M.İ.B, Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Etiketler: Kilis, sahte içki
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