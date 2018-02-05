Kilis'te roket atılan restorana anlamlı bir pankart asıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla teröristlere ağır darbeler vuruyor. Mehmetçik karşısında dağılan terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den düzenlediği hava saldırılarında Kilis'e atılan roketlerden biri şehrin merkezindeki bir lokantaya isabet etti.

Gazetecilerin de içeride olduğu sırada atılan roket, restoranda hasara sebep oldu. Hasar nedeniyle 7 Şubat tarihine kadar lokantada tadilat çalışması başlatıldı.

Tadilat çalışmaları devam ederken restoran çalışanları, teröristlere anlamlı bir mesaj verdi. Lokantanın bulunduğu sokağa, terörden korkmadıklarını ve hayatlarına normal bir şekilde devam ettiklerini ifade etmek için "Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız..." yazılı bir pankart astı.

Kaynak: TRT Haber