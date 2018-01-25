  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.729
    EURO 4.638
  • BIST 119590.64
    ALTIN 163.055
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kilis'te PYD/PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Kilis'te PYD/PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Afrin'den terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısı sonrası tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Tabbak ve Aydemir, son yolculuklarına uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kiliste PYD/PKKnın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbak ve terzi Muzaffer Aydemir, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Aydemir ve Tabbak için Hacı Cümbüş Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada Tabbak'ın dayısı ebu Ahmed, yeğeninin tabutunun üstüne Türk bayrağı örttü. Tabutun üzerinde ayrıca Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) bayrağı da yer aldı.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, namaz öncesinde Afrin bölgesinde terörle mücadele eden Türk askerleri ve ÖSO mensuplarının başarısı için dua etti.

Cami avlusunda yan yana bulunan musalla taşına konulan Tabbak ve Aydemir'in cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, Tarık Tabbak, suriye, pkk/pyd, Muzaffer Aydemir, Çalık Cami
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER