Kilis'te PYD/PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbak ve terzi Muzaffer Aydemir, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Aydemir ve Tabbak için Hacı Cümbüş Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada Tabbak'ın dayısı ebu Ahmed, yeğeninin tabutunun üstüne Türk bayrağı örttü. Tabutun üzerinde ayrıca Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) bayrağı da yer aldı.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, namaz öncesinde Afrin bölgesinde terörle mücadele eden Türk askerleri ve ÖSO mensuplarının başarısı için dua etti.

Cami avlusunda yan yana bulunan musalla taşına konulan Tabbak ve Aydemir'in cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA