Kilis'te "Özgürlüğe Uçuyoruz" şenliği

Kilis Valiliği ile sivil toplum kuruşları tarafından Merhum Şevket Hidayet Külliyesi'nde düzenlenen şenliğe, 350 yetim ve yakınları katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, çocuklarla uçurtma yaparak, birlikte uçurdu.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, halat çekme, çuval ve ip atlama yarışmaları da yapıldı.

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, yaptığı konuşmada, yetim çocukların yanında olan ve onları bir an olsun yalnız bırakmayan kurum ve kuruluşları her zaman desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in yaptığı zulümden kaçan Filistinli ailelerin aynı acıyı ikinci defa Esed rejimi nedeniyle yaşadıklarını ve Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını dile getiren Polat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, bize sığınan kim varsa Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Kafkasyalı fark etmez, onlara ülkemizi ve gönlümüzü açıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Bu bizim doğamızda, kültürümüzde var, devlet anlayışımızda var" diye konuştu.

Polat, sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını ifade ederek, "Birleşmiş Milletler sadece konuşuyor, laf üretiyor. Bugün geldiğimiz noktada, aslında birinci öncelikle bu kardeşlerimize bakmakla yükümlü olan Birleşmiş Milletler, nedense bu konuda çok duyarsız" dedi.

Kilis Valiliği Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamplar Koordinatörü Oğuzhan Demir de ikincisini düzenledikleri etkinliğe, katılımın sevindirici düzeyde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA