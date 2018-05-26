Kilis'te LPG tankerinin devrildiği yol yeniden trafiğe açıldı

Kilis Belediyesi İtfaiye Vardiya Çavuşu Hamdi Demir, 12 saatlik bir çalışmanın ardından tankerin kaza alanından kaldırılabildiğini söyledi.
Ekiplerin yaptığı yoğun çalışmayla yolun tekrar ulaşıma açıldığını aktaran Demir, "Bütün arkadaşlarımızın ellerine sağlık, kazasız belasız atlattık." diye konuştu.
Hüseyin Uçar'ın kullandığı 27 RM 092 plakalı LPG yüklü tanker, Kilis-Gaziantep karayolu Fıstıklı Park mevkisinde devrilmiş, kaza nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapanmıştı.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralanan tanker sürücüsü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA