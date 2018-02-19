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Kilis'te liselilerden komando andı

Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için ay yıldız şekli oluşturarak komando yemini etti.

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Zeytin Dalı Harekatı'ndaki destek vermek için Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, ay yıldız şekli oluşturarak komando yemini etti.

15 Temmuz Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker ile okul öğretmenleri tarafından organize edilen etkinlikte, Lise öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek vermek için Türk bayrağı koreografisi oluşturarak, komando yemini etti.

Afrin şehitlerinin isimlerinin okunduğu etkinlikte, öğrencilerin ay yıldızlı Türk bayrağı ile Afrin yazısını oluşturmaları dikkat çekti.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, komando andı
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