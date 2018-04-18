  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Kilis'te FETÖ operasyonu: 11 polis tutuklandı

Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 11 polis tutuklandı.

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Kiliste FETÖ operasyonu: 11 polis tutuklandı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 eski polisten 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 1'i komiser yardımcısı 12 polis, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu 11'i tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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