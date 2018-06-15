Kilis'te buruk Ramazan Bayramı

Kilis'in Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

Memleketten uzakta 12'nci bayram

Suriyeli Ahmet Mustani,12 bayramdır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Tek beklentilerinin bundan sonraki bayramları ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek olduğunu belirten Mustani, "Mazlumların sesine sadece Türkiye kulak veriyor" dedi.

"Keşke tüm İslam aleminin liderleri tek saf halinde toplansa"

Mustani, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki bayramı Suriye'de geçiririz ve siz bizi ziyaret edersiniz. Türkiye'nin yaptığı gibi keşke tüm İslam aleminin liderleri tek saf halinde toplansa. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'teki zulümlere yönelik, çok büyük hizmetler yaptı. Sanki sadece Türkiye lideri değil de tüm İslam alemi ve Tüm dünyaya hakim olabilecek bir lider. Allah ondan razı olsun. İnşallah seçimlerde de yine kazanır."

"Biz onu ümmet lideri olarak görüyoruz"

Abbas el-Abbas da Suriye'de hiçbir İslam ülkesinin kendilerine Türkiye gibi sahip çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların sesi olduğunu belirten Abbas, "Allah ondan razı olsun, ümmet için yaptığını kimse yapamaz. İsrail Kudüs'e girerken tek savunan o oldu. Tek sesini çıkaran o oldu. Suriye'de devrim başladığı zaman mazlumlara tek kucak açıp, 'Hoş geldiniz.' deyip 'Siz muhacirsiniz biz ensarız, hoş geldiniz." diyen yine o oldu. Biz onu ümmet lideri olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA