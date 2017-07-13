Kilis'te askeri alandaki yangın kontrol altına alındı

Kilis-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. Olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

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Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Kilis ve Gaziantep'ten itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Kilis, Gaziantep ve Hatay'dan gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter de soğutma çalışmalarına havadan destek verdi.

Bu arada jandarma ekipleri, yangının ardından yola saçılan taş ve şarapnel parçaları nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolunda araçların geçişlerine izin vermiyor. Bu güzergahta ilerlemek isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Kara

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel kuvvetlerin konuşlandığı alanda çıkan yangında mühimmatın patlaması sonucu ilk etapta müdahale edilemediğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin bir süre sonra alana girerek yangını önce kontrol altına aldığını ardından söndürme çalışmalarına geçildiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"İlk müdahalede itfaiye aracımıza şarapnel parçası isabet etti. Çok şükür kimse yaralanmadı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da etrafta mühimmat parçalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Çok kısa bir sürede soğutma çalışmaları bitirilecek, mühimmat da toplanıp burası normal haline döndürülecektir."