Kilis'te 3 bin 457 kişiye iş imkanı sağlandı

Kilis Valisi İsmail Çataklı, roket saldırılarında zarar görenlere tazminatların ödendiğini belirterek, "618 kişiye 3 milyon 329 bin lira tazminat ödendi. Üç kişinin işlemleri devam ediyor. Toplam 3 bin 457 kişiye geçici istihdam sağlandı." dedi.

Vali Çataklı, Valilik toplantı salonunda 18 Ocak 2016'da başlayan roket saldırılarının birinci yılı olması nedeniyle gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çataklı, 18 Ocak'ta başlayıp, son olarak 2 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrol altındaki alanlardan roket saldırılarının yapıldığını ifade ederek, "Kilis'e toplamda 95 roket saldırıları yapılmıştı. Bugün o saldırıların ilkinin yapıldığı tarihin birinci yılı oluyor. 25 insanımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi polis memuruydu. 13'ü Türk vatandaşı, 11'i de Suriye uyruklu misafirimizdi. 109 yaralımız oldu. Bunlardan 30'u çocuktu. 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 idi." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı başladıktan sonra sadece 2 Ekim'de Kilis'e roket isabet ettiğini dile getiren Çataklı, harekatın sınırın güneyine doğru yeterince derinliğe ulaşması sonrasında bu saldırıları son bulduğunu vurguladı.

Roketli saldırılar sonrasında ekonomik ve sosyal alanda önemli problemler yaşandığını ifade eden İsmail Çataklı, bu sorunların çözülmesi adına çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu problemlerin ortadan kaldırılmasına dönük hükümetimizce birçok tedbir alındı ve uygulamaya konuldu. Roket saldırılarında zarar gören insanlarımızla ilgili tazminatlar ödendi. 618 kişiye 3 milyon 329 bin lira tazminat ödendi. Üç kişinin işlemleri devam ediyor. Toplam 3 bin 457 kişiye geçici istihdam sağlandı. Bu dönemde 50 meslek uzmanı görevlendirilerek bu saldırılardan etkilenen ailelere, öğrencilere ve hatta kamu çalışanlarımıza psiko-sosyal destek verildi . Ekonomik sorunların çözülmesi için en son acil destek kredisi konuldu. Şu ana kadar bin 311 işletme başvurdu. Haziran ayına geldiğimizde esnaflarımızın büyük bir kısmı bu paketten yararlanmış olacak."

Roket saldırıları nedeniyle eğitimde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çataklı, bu sorunların büyük ölçüde halledildiğini bildirdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim sağlıklı bir şekilde yürütülemedi. Ve sonrasında da ilimizle ilgili oluşan güvenlik algısı nedeniyle başta öğretmeler olmak üzere kamu personelinin ilimizi tercih etmede duraksadığını gördük. Bu da bizde ciddi bir personel açığı oluşturmaya başlamıştı. Ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Geçen yılki atamalarla bunu büyük oranda hallettik. Milli Eğitim Bakanlığının UNİCEF ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Suriyeli misafirlerimiz olduğu için bu açığı ortadan kaldırmak üzere 187 öğretmen daha geldi. Bu yolla da eğitim öğretimdeki açığımızı büyük oranda kapattık. Bölgemizdeki hassasiyet nedeniyle sağlık personeli açığını gidermek için bazı taleplerimiz olmuştu. Onlarda görevlendirmelerle halledildi. Sağlık alanında hizmeti aksatacak bir açığımız bulunmuyor."

Sınırın duvarla kapatılması

Bu süreç boyunca özellikle sınırdan geçişlerin daha güvenli hale getirilmesi için Suriye sınırında güvenlik önlemlerinin arttırıldığına işaret eden Çataklı, "Güvenlik birimlerimizin başta zırhlı araçlar, teknik donanım olarak kabiliyetleri güçlendirildi. Hem de Kilis'in Suriye ile olan sınırının tamamının duvarlarla kapatılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Hattın 64 kilometrelik kısmı zaten şu anda zannediyorum bitti. Nisan ayı itibarıyla tamamının ihalelerinin gerçekleştirilip tamamlanmasını bekliyoruz. İklim koşullarından kaynaklanan bir problem olmazsa sınırımızın tamamı duvarla kapatılacak." diye konuştu.

Roket saldırılarında hayatını kaybedenlerini şehit sayılması için vatandaşların talepleri bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin şehit sayılması için taleplerimiz hala geçerli. Bunu ilgili yerlere ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. İlimizin daha huzurlu ve güvenli hale gelmesine sundukları katkılar nedeniyle askerlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.