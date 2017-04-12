Kilis'te 22 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren yabancı uyruklu 22 kişi daha gözaltına alındı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinden Türkiye'ye geçiş yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İnanlı köyü sınır hattından yasa dışı yollarla sınırı geçen 9'u çocuk 22 kişi gözaltına alındı.

Kimlik kontrolünde yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen ikisi suça süreklenen çocuk olmak üzere 15 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Kilis'te merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen bir grubu fark etmesi üzerine yabancı uyruklu 23'ü çocuk 43 kişi daha gözaltına alınmış, şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleğiyle 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.