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Buradasınız : » » Kilis'te 2 eve uçaksavar mermisi isabet etti

Kilis'te 2 eve uçaksavar mermisi isabet etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör örgütü PYD/PKK'nın taciz ateşinde Kilis’in sınır hattındaki 2 eve uçaksavar mermisi isabet etti.

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Kiliste 2 eve uçaksavar mermisi isabet etti

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasıyla terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Gülbaba bölgesinin karşısından taciz ateşi yapıldı.

Bunun üzerine bölgede konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Taciz ateşi nedeniyle bazı uçaksavar mermileri de sınır hattındaki 2 eve isabet etti.

Evine uçaksavar mermisi isabet eden Abdurrahman Yıldırım,  oğlunun tek başına kaldığı sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Eve geldiğinde ahır bölümünün tentesinden giren merminin duvarda kaldığını gördüğünü anlatan Yıldırım, "Duvardaki mermiyi çıkardık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. İnşallah kimseye de bir şey olmadan askerlerimiz neticeye ulaşır." diye konuştu.

Jandarma ekipleri iki evde de inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk
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