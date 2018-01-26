Kilisli kadınlar Mehmetçik için yemek hazırladı

Dolmalar, sarmalar, içli köfteler, börekler ve tatlılar...

Kilisli kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yemek hazırladı.

Kilis'e özgü yaptıkları yemeklerin üzerlerini Türk bayraklarıyla sarıp yazılar koydular.

Cephede çatışan askerlere elleriyle yemek yapan kadınlar şunları söyledi:

"Akşamdan beri uyumadık. Anneleri ağlamasın biz onların hep yanlarındayız Allah'ım onları esirgesin her zaman için yardımcısı olsun. Fatih'in torunuyuz, bizi korkutamazlar bizi hiçbir şey parçalayamaz."

Mehmetçik için sınırda da kurban kesildi

Mehmetçiğe bir destek de Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'ndan geldi.

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sınırın öte tarafındaki askerlerimize destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurban kesildi.

Kaynak: TRT Haber