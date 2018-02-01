Kilis'e roketli saldırı: 4 yaralı var

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı yapıldı.

Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca işgal edilen alanlardan saat 17.40 sıralarında atılan roket, Polatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine isabet etti.

Kilis Valisi Tekinarslan'dan açıklama

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı" dedi. Tekinarslan, Tekinarslan, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine başlandığını, polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket düştü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK kontrolündeki alandan teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket mezarlığa isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roket, Reyhanlı-Cilvegözü karayolunda bulunan Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü.

Roketin boş alana isabet ettiği saldırıda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçleri roketin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.

Saldırının hemen ardından Reyhanlı ilçesindeki hudut birliklerinde konuşlu roketatar rampalarıyla Afrin kırsalındaki terör hedeflerine çok sayıda atış yapıldı.

Roketlerin ateşlenme anı, Reyhanlı ilçe merkezinden de görüldü.