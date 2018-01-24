Kilis'e iki roket mermisi atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/YPG mensuplarınca ateşlenen roket, Kilis merkeze düştü. Saldırıda, namaz kılan cemaatten yaralananlar oldu.

Kilis'te roketin düştüğü olay yerine sağlık ekipleri ulaştı.https://t.co/NQUIxHkayt pic.twitter.com/XaxeoW0RHN — TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018

Roketin düştüğü alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Tekinarslan'dan açıklama

Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan, kent merkezine iki roket mermisinin düştüğünü, bunlardan birinin Çalık Camii'ne diğerinin ise camiye 100 metre mesafedeki bir eve düştüğünü belirtti. Camideki 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Eve düşen roket mermisi sonucu yaralanan olmazken, sadece dumandan etkilenenler var.

Türk Silahlı Kuvvetleri, roketlerin atıldığı yere misliyle karşılık verdi.

TRT Haber