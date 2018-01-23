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Kilis'e bir roket mermisi daha düştü

Kilis kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket mermisi düştü.

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Kilise bir roket mermisi daha düştü

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen roket, Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: roket, Kilis, afrin
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