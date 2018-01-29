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Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı.

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Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş altına aldı.

Reyhanlı'ya da roket atıldı

Öte yandan, PYD/PKK mensuplarınca Afrin'den atılan roket, Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir iş yerinin duvarına düştü.

Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.

AA

Etiketler: roket, Kilis, afrin
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