Kilis ve Hatay'a roket atıldı

Kilis ve Hatay Reyhanlı'ya 3 roket atıldı. Kilis'teki roket bir evin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre Kilis'te 2 yaralı olduğu belirtildi.
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