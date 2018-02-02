Kilis ve Hatay'a roket atıldı

Kilis ve Hatay Reyhanlı'ya 3 roket atıldı. Kilis'teki roket bir evin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre Kilis'te 2 yaralı olduğu belirtildi.

02 Şubat 2018 Cuma 11:02



