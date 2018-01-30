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Kilis ve Hatay'a roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen roketler Kilis ve Hatay'da boş arazilere düştü. Saldırı sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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Kilis ve Hataya roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e yönelik roketli saldırı yapıldı.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.

Hatay'a atılan iki roket boş araziye düştü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan iki roket Suriye sınırına yakın Bükülmez Mahallesi'ndeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, roket, Kilis, afrin
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