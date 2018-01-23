Kilis Reyhanlı ve Hassa'ya roket mermisi düştü

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen roket, Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Suriye tarafından ateşlenen bir roket mermisi Kilis'e düştü. Detayları TRT muhabiri Ahmet Akgül olay yerinden aktardı.https://t.co/uUOdSP1BGk pic.twitter.com/LvvvbBIKmY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2018

Reyhanlı'ya da roket mermisi atıldı

Aynı dakikalarda Afrin'den ateşlenen başka bir roket, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde evlerin arasındaki zeytin bahçesine düştü.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırının ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hassaya 2 roket mermisi düştü



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket, yerleşim yerinin uzağındaki boş bir araziye düştü.

Saldırıda, can ve mal kaybı olmadı.



Kaynak: AA