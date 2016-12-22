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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanına tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasısında gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Gürsul, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Kılıçdaroğlunun başdanışmanına tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan Gürsul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüpheli Gürsul, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, fetö soruşturması, fatih gürsul, FETÖ operasyonu
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