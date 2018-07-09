Kılıçdaroğlu'ndan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum."
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 8 Temmuz 2018
Kaynak: İHA