Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor; Nevruz Bayramı’nı kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 21 Mart 2018

Kaynak: AA