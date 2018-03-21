  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Nevruz Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

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Kılıçdaroğlundan Nevruz Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: nevruz bayramı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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