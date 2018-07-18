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Kılıçdaroğlu'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanına hakaret içeren karikatürü Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.

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Kılıçdaroğluna soruşturma

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren "Tayyipler alemi" paylaşımı yapmıştı. 

Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, CHP
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