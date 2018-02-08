  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ali Güneş, toprağa verildi.

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Güneş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Bahçebaşı köyünde yaşayan ve dün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Güneş'in cenazesi, köy camisine getirildi.

Güneş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeşilyurt Kaymakam Vekili Malik Çalışır, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mutlu Özügenç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kıbrıs gazisi
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