KHO'ya WhatsApp'tan çağırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaptıkları WhatsApp yazışmalarına da yer verildi.

Buna göre, eski Tabur Komutanı Kurmay Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik, Malazgirt Taburu WhatsApp Grubu'nda 15 Temmuz'da ilk olarak saat 21.12'de "Tüm personel derhal mesaiye gelsin" mesajını attı.

Eçik, daha sonra saat 21.24'ten 22.32'ye kadar "Acele edin", "Tüm bl ve tk k ları", "Okulda olanlar bu kanaldan burada olduğunun tekmilini versin", "Tüm bl k ları bana mutlaka bilgi versin", "Dışarıda olanlara mutlaka ulaşın" mesajlarını gönderdi. Bu mesajların ardından harekete geçen şüpheliler, peyderpey KHO'da toplandı.

Ayrıca "Harbiyeli takviye ihtiyacı olan var mı" diye soran Eçik'e, gruptaki diğer komutanlar sürekli mevcut ve yaşananlar hakkında bilgi aktardı.

Eçik, harp okulu personelinin nizamiyeden girişine kontrollü izin verilmesi, emirsiz hareket edilmemesi, silahların kontrollü olması, nizamiyelerde yoklama alınması talimatlarını da buradan gönderdiği mesajlarla verdi.

"Toplu gösteri ve taşkınlıklarda havaya ateş açın, muhatap olmayın" mesajlarını gönderen Eçik, mesajlarıyla yönlendirmeler yaptı ve nizamiyeye kimsenin yaklaştırılmamasını istedi.

Eçik, sabah 09.50'de ise "Arkadaşlar, bize verilen emirleri uygulamaya çalıştık ancak çıkan haberlerden anlaşıldığı üzere gnkur bşk dahil olmak üzere çoğu komuta kademesini alıkoymuşlar. Bu safhada bize verilen emirlerin yanlış olduğunu ve Harbiyelileri bu kapsamda riske atmamayı düşünüyorum. Dolayısıyla Harbiyeliler ve bl ve tk k ları yerlerine geçsinler", "Silahları şarjörleri depoya koyun", "Askerler nöbet sistemini çevirsin" mesajlarını gönderdi.

Ayrıca, izindeki bazı harbiyelilerin yapılması gereken bir şey olup olmadığını sorduğu da yine WhatsApp mesajlarına yansıdı.

Bu arada, grupta bazı takım ve bölük komutanlarının 15 Temmuz öncesinde izinden dönen öğrenciler ile mevcut hakkında bilgi paylaşması da dikkati çekti.

Başka bir dosyada sanık olarak yargılanan ve TRT'de darbe bildirisini okuttuğu belirtilen eski Kurmay Yarbay Ümit Gencer'in aynı WhatsApp grubunda, 15 Temmuz öncesindeki yazışmaları da iddianamede yer aldı.

Buna göre Gencer, grupta paylaştığı mesajla 15 Temmuz akşamı ve hafta sonu okulda kaç kişinin kalacağını öğrenmek istedi. Gencer, gruba "Cuma akşamı da gidenler kaç kişi olacak? Yani hafta sonu kaç kişi kalacak onu da çıkaralım. Ayrıca, KKKurBşk ile yürüyüş olabilir. Hafta sonu kalacakların kaçında eğitim elbisesi var. Sorarken Mamak yürüyüşü var demeyin :) Taburu devretmeden bi final yürüyüşü. Tüm Tk./Bl.k.lari davetlidir ;)" mesajlarını attı.

Dekanlık grubu mesajları

İddianamede "Dekanlık WhatsApp grubu"ndaki mesajlara da yer verildi.

Bu grupta da 15 Temmuz gecesi ilk mesajı saat 23.07'de dosyanın şüphelilerinden eski Binbaşı Devrim Çamur'un attığı belirtildi.

Buna göre Çamur, "Tüm personel en seri vasıta ile okula hemen gelecektir", "Yollar kapalı olduğundan araçlar en yakın mesafede bırakılarak yürüyerek gelinecektir", "Bu ileti tüm personele iletilecektir", "Çok ivedi herkes mesaiye şimdi gelecektir" mesajlarını gönderdi.

Ayrıca, grupta "Mustafa bcvs" ismiyle kayıtlı kişinin, saat 23.21'de attığı "Polis izinleri iptal polisler kamu binalarını korumaya alıyor ele gecirilmesinndiye" mesajı dikkati çekti.

Çamur, sonraki saatlerde attığı mesajlarda, astsubaylar, şehir dışında izinli olanlar dahil herkesin okula gelmesini istedi.

Televizyonlar açıkmış

İddianamede, Kara Harp Okulu Komutanlığında o gece televizyonların kullanımına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Okulda toplam 111 televizyonun bulunduğu ifade edilirken, İstihbarat Kısım Amirliğinde, öğrenci gazinosu üst katında, memur dinlenme odasında, öğrenci gazinosunda, kadın harbiyeli dinlenme odasında, dekanlık öğretim destek şube müdürlüğü makam odasında, dekanlık ikmal şube müdürlüğü makam odasında, dekanlık sosyoloji bölüm başkanı makam odasında, dekanlık kafeteryasında bulunan televizyonların kullanıldığı belirlendi.