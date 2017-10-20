KHK ile kapatılan okul ve dershane çalışanlarına operasyon

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.