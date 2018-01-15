KHK ile kapatılan FETÖ üniversitesine yönelik davada 26 sanık hakim karşısında

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi'ne yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" yada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen, aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8'i tutuklu 26 sanık katıldı.

Söz alan tutuklu sanık Osman Şenyurt, öğretmen olması nedeniyle Zirve Üniversitesinin tanıtım programına katıldığını ve ideallerini çok beğendiği için üniversitede çalışmaya başladığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığın FETÖ elebaşının fotoğrafını profil fotoğrafını yaptığını belirtmesi üzerine Şenyurt, sosyal medya üzerinden gelen bir linke tıkladığını ve bu şekilde Twitter kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Durmaz'ın Facebook hesabındaki paylaşımları sorması üzerine sanık hatırlamadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanının sanığın meslek hayatı boyunca sürekli FETÖ iltisaklı kurumlarda çalıştığını hatırlatması üzerine Şenyurt, kurumları özellikle seçmediğini öne sürdü.

Bank Asya'ya para yatırmak iddiasıyla ilgili de sanık Şenyurt, FETÖ elebaşının bankaya para yatırma çağrısından haberi olmadığını savundu.

Kaynak: AA