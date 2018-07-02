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KHK ile kapatılan FETÖ derneğine operasyon: 22 gözaltı

KHK ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği'nin yönetiminde yer alan 22 kişi gözaltına alındı.

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KHK ile kapatılan FETÖ derneğine operasyon: 22 gözaltı

8 ilde Elazığ merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve KHK ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği'nin yönetiminde yer alan 22 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerizanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımı gerçekleştirdiği, daha önce haklarında işlem yürütülen FETÖ mensuplarıyla para transferleri yaptığı ve zanlılardan bazılarının da ByLock kullandığı belirlendi. 

Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA

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