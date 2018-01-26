  • 26 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.664
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.985
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisine tutuklama

KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisine tutuklama

KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisine tutuklama

Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

FETÖ'nün sendika yapılanmasına soruşturma

11 ilde Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 68 gözaltı

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 23'ü tutuklanmaları, 28'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 13'ü Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta 11 ilde düzenledikleri operasyonda zanlılardan 51'ini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sendika, khk, fetö, aksiyon iş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER