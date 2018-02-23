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Ketçap kovalarının içinden 340 kilo uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da bir TIR ile iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. TIR'da 288 kilo, iş yerindeki kovalarda ise ketçapla kamufle edilmiş 340 kilo esrar bulundu.

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Ketçap kovalarının içinden 340 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde TIR'a hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, esrar, ketçap kovaları
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