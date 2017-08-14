Keskin nişancı silahı ele geçirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı silahı, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında 13 Ağustos'ta Yayladere ilçesi Hemikan Mahallesi mülki sınırlarında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "dragunov" keskin nişancı silahı, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat, 6 el bombası, dürbün, sırt çantası, uyku tulumu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.