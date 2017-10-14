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Buradasınız : » » Keşif görüntüleri ele geçirildi! Terör saldırısı önlendi

Keşif görüntüleri ele geçirildi! Terör saldırısı önlendi

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan şüphelinin, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı tespit edildi

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Keşif görüntüleri ele geçirildi! Terör saldırısı önlendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan Otobek R'nin, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'la bağlantısı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Eylül'de Küçükçekmece'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Afganistan uyruklu Otobek R. (25), sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uzman ekipler, operasyon sırasında şüphelinin pencereden atarak parçaladığı telefon üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, 2 haftalık çalışmanın ardından cihazın hafızasındaki fotoğraf, video ve yazıları kurtardı.

Telefon belleğinde, DEAŞ'lı üst düzey sorumluların ve Reina saldırganı DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un konuşmaları ile İstanbul'daki birçok önemli noktanın keşif görüntülerine ulaşıldı.

Otobek R. ile Masharipov'un DEAŞ'ın Afgan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilirken, Masharipov'dan "komutanım" diye bahseden Otobek R'nin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Otobek R'nin, 3 yıl önce örgütün Afganistan kamplarında eğitim aldığı ve yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

Etiketler: terör saldırısı, Keşif görüntüleri, DEAŞ
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