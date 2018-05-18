Keşan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri Ü.D idaresindeki kamyoneti Gelibolu yolu mevkisinde durdurdu.
Yapılan aramada kasada 7 kafes içerisinde aralarında yabani kaz, tavşan, minyatür ördek, kuğu, horoz, tavus kuşunun da yer aldığı 82 hayvan bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ü.D., "Kara Avcılığı ile Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından ceza uygulanması sonrasında serbest bırakıldı.
Jandarmaya götürülen hayvanlar ise askerler ve İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince beslendi.
Hayvanlar daha sonra Polonezköy Tabiat Parkı'na gönderildi.
Kaynak: AA