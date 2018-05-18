Keşan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonet kasasında, yasa dışı yoldan Türkiye'ye getirildiği belirlenen, aralarında tavşan, kuğu ve tavus kuşunun da yer aldığı 82 hayvan bulundu.

18 Mayıs 2018 Cuma 17:35





