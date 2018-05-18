  • 18 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.487
    EURO 5.282
  • BIST 102403.19
    ALTIN 186.247
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Keşan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Keşan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonet kasasında, yasa dışı yoldan Türkiye'ye getirildiği belirlenen, aralarında tavşan, kuğu ve tavus kuşunun da yer aldığı 82 hayvan bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Keşanda hayvan kaçakçılığı operasyonu

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri Ü.D idaresindeki kamyoneti Gelibolu yolu mevkisinde durdurdu. 

Yapılan aramada kasada 7 kafes içerisinde aralarında yabani kaz, tavşan, minyatür ördek, kuğu, horoz, tavus kuşunun da yer aldığı 82 hayvan bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ü.D., "Kara Avcılığı ile Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından ceza uygulanması sonrasında serbest bırakıldı.

Jandarmaya götürülen hayvanlar ise askerler ve İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince beslendi.

Hayvanlar daha sonra Polonezköy Tabiat Parkı'na gönderildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: tavus kuşu, tavşan, kuğu, Keşan, kaz, kaçak hayvan, horoz, hayvan kaçakçılığı, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER