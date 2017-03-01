Keşan hava kirliliğinden kurtulacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 Haziran 2016'ta düzenlenen törenle başlayan doğalgaz çalışmaları bazı bölgelerde tamamlandı. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bazı vatandaşlar evlerinin mutfağında ilk doğalgaz ateşini yaktı.

Doğalgaz kullanmaya başlayan Çiğdem Özgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır ilçede kaldığını, hava kirliliğinden en çok etkilenen kişilerden biri olduğunu belirtti.

Hava kirliliğinin doğalgaz kullanımının artmasıyla azalacağını ifade eden Özgün, "Ne mutlu sonunda doğalgaza kavuştuk. Vatandaşlar doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirilmeli. Bence tüm vatandaşlar, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlamalı. Keşan'da kirli hava soluyoruz. Umarım bundan sonra azalır. Kömürden kurtulduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Doğalgaz tesisatını takan firma yetkilileri ise doğalgazın kömüre göre daha ekonomik olduğunu belirterek, vatandaşlara kombi alırken son teknoloji olan yoğuşmalı cihazları tercih etmelerini tavsiye etti.