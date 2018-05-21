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Kerim Çoraklık terör propagandasından tutuklandı

Sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık, tutuklandı.

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Kerim Çoraklık terör propagandasından tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çoraklık, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Çoraklık'ı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Çoraklık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çoraklık hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararına istinaden şüpheli Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınmış ve İstanbul'a gönderilmişti.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerim Çoraklık, 21 Eylül 2016'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör propagandası, kerem çoraklık
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