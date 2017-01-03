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Kepenk kapatan 169 esnafa para cezası

Adana'da 34 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle terör örgütü PKK'nın "kepenk kapatma"çağrısına uyan 169 esnafa para cezası verildi.

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Kepenk kapatan 169 esnafa para cezası

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde, 28 Aralık'ta, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle yaptığı çağrı üzerine bazı iş yerleri faaliyet göstermedi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açılmayan iş yerlerini tutanakla ve görüntülü olarak tek tek kayıt altına aldı.

Ardından mahalleye operasyon düzenleyen polis, kepenk kapama eylemine katılarak iş yerlerini açmayanlara, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 227 lira para cezası kesti.

Öte yandan ekipler, mahalle giriş ve çıkışında önlem alarak şüpheli gördükleri araçlarda arama yaptı.

Etiketler: kepenk kapatma, Adana, esnaf, terör saldırısı, PKK
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