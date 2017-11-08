'Kentsel dönüşüm ilave imar artışı olmadan yapılacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "İstanbul'da yenileme ihtiyacı olan yapı sayısı yüzde 70-80 oranında. Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa muhakkak yerinde yapılacak. Nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire yapılmayacak." dedi.

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, soruları yanıtladı.

Yaklaşık 40 gündür görevde bulunduğunu anımsatan Uysal, gerçekleştirecekleri hizmetleri kamuyla da paylaşacaklarını söyledi.

Yeni AKM Projesi

Yeni AKM Projesi'ne değinen Uysal, "Yeni AKM'nin gerçekten görüntüsü çok güzel. Yapıldığı zaman bu kadar güzel olur mu, bilmiyorum. Bazen projeler yapıldıktan sonra, projeden daha güzel, bazen de yapıldıktan sonra projeden daha az iyi olabiliyor. Temennimiz şu ki; mevcut projeden daha iyi olsun. Biz de prestij projesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AKM Projesi dünyada ses getirebilecek bir proje." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratlarla ilgili yapılacak değişikliklere ilişkin soru üzerine de Uysal, şunları anlattı:

"Şu ana kadar birkaç değişiklik yaptık, bundan sonra yine değişiklikler olacak. Devam ettiğimiz sürece muhakkak değişiklikler olacak çünkü 'bu arkadaşınız çok iyi çalışır' dediğiniz insanlarla bile, belki 6 ay sonra belirli konularda ayrı şeyler düşüneceğiz. Biz onunla çalışmama veya o arkadaşımızın bizimle çalışmama hakkı olabilir. Dolayısıyla değişiklik her zaman olacak. İş tutuş tarafımızda bir sorun yoksa devam ederiz. Bundan sonraki süreçte değişim olacak ama 'Bugün itibarıyla geldik, mevcut arkadaşları değiştiriyoruz.' şeklinde bir anlayışımız yok."

İstanbul'un imarı ve kentsel dönüşüm

Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine ise şöyle konuştu:

"Kısmen dünyada birçok ülkenin yaşadıklarını bizler de yaşıyoruz. O süreçlerde eksik bırakılan ve yanlış yapılanlar var. O süreci bir şekilde yaşamışız. İstanbul geldiğimiz zaman, 'Çok güzel ve iyi bir ortamdayız' dediğimiz durum yok. 'Şuraları düzeltelim' dediğimiz durumlar var. O düzeltelim dediğimiz durumlarda maalesef düzeltme yaparken çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. Yani, İstanbul'da şehrin yenilenmesi ya da kentsel dönüşüm, depreme karşı dayanıklı konutların yeniden yapılması veyahut ekonomik olarak ülkemiz artık iyi bir noktaya geldi, insanların evini yenilemesi... Bu süreçte biz baştan itibaren çok iyi bir prensip belirleyemedik, belirleyemediğimize göre, bunda kimlerin kusuru var dersek, hepimizin kusuru var. Belediye, iktidar, vatandaş ve özel sektör olarak var."

Uysal, İstanbul'da yenileme ihtiyacı olan yapı sayısının yüzde 70-80 olduğunu dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Benim İstanbul'da prensibim şu olacak, Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, kentsel dönüşüm muhakkak yerinde yapılacak. Evet, bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire yapılamayacak. O zaman nasıl bir yenileme yapılabilinir? Büyükşehir olarak, 2018 bütçemizde de kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdık. Yerinde dönüşüm yaparken de vatandaştan yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak. Yani vatandaşa, 'Senin daireni yıkıp yapalım ama 120 metrekare ise 100 metrekare olarak 20 metrekare düşük verelim.' O yüzde 20 metrekareyi ortalama İstanbul'da yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz. Yüzde 30-40 olarak belediye desteğimiz olursa, yerinde yıkıp yapmak istiyoruz. Temel prensibimiz bu."

Uysal, bu konuya vatandaşların da itiraz etmeyeceğini ve ortadaki tartışmaların da son bulacağını belirtti.

İstanbul'da öncelikle isteyen vatandaşlarla bunu gerçekleştireceklerini aktaran Uysal, "İstanbul'da yaklaşık 800 bin konutun bu şekilde yenilenmesi gerekiyor. Şu anda da biz bunu ilave ettiğimiz zaman tahmin ediyorum herhalde bir 15-20 bin konut, biz hazırız başlayalım konumunda olabilir. Bu şekilde bir çalışma ile 10-15 yılda İstanbul'da yeniden dönüşümün tamamlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'a nasıl ve niye ihanet etti tartışması yerine, 'Geçmişte birçok yanlış yapıldı bu yanlışı önümüzdeki dönemde yapmayalım.' Bizim de Büyükşehir olarak yaklaşımımız bu." şeklinde konuştu.

Vatandaştan hiçbir para talebi olmayacağına işaret eden Uysal, "Vatandaş, '120 metrekare 120 metrekare olsun. Ama yüzde 20'nin bedelini ödeyeyim' derse, bu şekilde olabilir. Orada vatandaşa bir satış olabilir." dedi.

Üsküdar-Çekmeköy metrosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Çekmeköy metrosuna ilişkin, "Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası gelmiş olacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde oranın açılacağını vatandaşlarımıza söyleyebiliriz." dedi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattı çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Uysal, şunları kaydetti:

"Üsküdar-Çekmeköy metrosu, Türkiye'de ilk defa yapılan sürücüsüz bir metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası gelmiş olacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde oranın açılacağını vatandaşlarımıza söyleyebiliriz. Metronun sürücüsüz olması sebebiyle, testlerin uzun sürmesinden kaynaklı, bir 9 aydır testler devam ediyor. Dünyada sürücüsüz metrolar başladı. İstanbul olarak bizim de buna başlamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz."

"İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların bir an önce bitmesini sağlayacağız"

Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalara da değinerek, yapılan çalışmanın doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İstiklal Caddesi'nin Cumhuriyet dönemini öncesinden kalma tarihi bir yer olduğunu anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Birçok defa orada işlemler yapıldı. O işlemlerin hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık oldu. 'Esaslı bir çalışma yapalım, biraz emek verelim ve bir daha oralara girmeyelim' denilmiş. Bu doğru bir karar. Uygulamada vatandaşı üzen ve sıkıntıya sokak durumlar, şeyler var mı? Var. Oradaki müteahhitten işçilerinden çalışanlarına herkese daha düzenli çalışarak oradaki insanları daha az rahatsız ederek çözebilir. Onların tedbirlerini alacağız. Zaten yılbaşına kadar bitmesi lazım. Onun için düzelteceğiz. Onun için İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaları daha iyi denetleyip bir an önce bitmesini sağlayacağız. Proje doğru mu, diye sorarsanız, doğru bir proje."