  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 34 bin lirasını kaptırdı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 34 bin lirasını kaptırdı

Eskişehir'de bir kadın, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından kimliği kullanıldığı" söylenerek dolandırıldı.

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Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 34 bin lirasını kaptırdı

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan F.A'yı (69) telefonla arayarak, kimliğinin FETÖ/PDY tarafından kullanıldığını, şüphelinin yakalanması için kendilerine ödeme yapması gerektiğini söyledi ve bu "gizli operasyonla" ilgili kimseye bilgi vermemesini istedi.

İkametinde bulunan 30 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 3 bin 800 lirayı eve gelen kişiye veren kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: eskişehir, FETÖ/PDY, telefon dolandırıcılığı
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