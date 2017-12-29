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Buradasınız : » » Kendisine çarpan araçla hastaneye giderken tekrar kaza geçirdi

Kendisine çarpan araçla hastaneye giderken tekrar kaza geçirdi

Düzce'de, bisikletle seyir halindeyken kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülmeye çalışılan yaralı, yolda ikinci kez kaza geçirdi.

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Kendisine çarpan araçla hastaneye giderken tekrar kaza geçirdi

Merkeze bağlı Aynalı köyünde bisikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Avni Kaplan'a, Gökhan Yıldız idaresindeki 81 GE 181 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Kaplan, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülürken, Konuralp Mahallesi Tabakhane Köprüsü'nde, otomobil bir evin duvarına çarptı. Kazada, Avni Kaplan aracın içinde sıkıştı.

Otomobilde sıkışan Kaplan, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Avni Kaplan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: otomobil, düzce, bisiklet
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