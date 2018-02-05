Kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Alaattin Akbulut, 6 ay önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Ameliyat sırasında Akbulut'un nabzı durdu. Akbulut'un yakınları, Çengelli mahalle muhtarını telefonla arayarak gençlere mezar kazdırmasını istedi. Gençler mezarı kazdı, ancak Akbulut bir süre sonra yeniden hayata döndürüldü. Akbulut, hastanedeki tedavisinin ardından birkaç gün sonra taburcu edildi.

"Garip bir duygu"

6 ay sonra Akbulut, ilçede yaşamını yitiren asker arkadaşı Ömer Akçay'ın cenazesine katıldı. Mezarlığa giden Akbulut, kendisi için kazılan mezarı da gidip ziyaret etti. Mezarın başında bir süre oturan Akbulut şunları söyledi:

"Asker arkadaşımın cenazesine geldim. Arkadaşımı defnettikten sonra benim için kazılan mezarı da ziyaret ettim. Şu an sağlık durumum iyi. Ölüm hak ama insan üzülüyor. Garip bir duygu"

Kaynak: DHA