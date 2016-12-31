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Kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştılar

Kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtıp, yaşlı bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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Kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştılar

Silivri'de, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırmaya çalıştığı iddia edilen 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde oturan Halide Alşan’ın evine giden ve kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, ''Vefat eden babanızın maaşını aldığınıza dair şikayet var. Bu yüzden hapis cezası alabilirsiniz" dedikleri kadından, dosyayı kapatacaklarını söyleyerek 20 bin lira talep etti.

Alşan'ın durumu polis merkezine bildirmesi üzerine, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelileri arayan Alşan "Ancak 10 bin lira bulabildim, gelirseniz bunu verebilirim" dedi. Seri numaraları alınan paralar hazırlanırken, polis ekipleri evde, şüphelilerin gelmesini bekledi.

Parayı almaya gelen E.Ö. ve P.E. adlı kadın, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden E.Ö’nün, "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: sgk, dolandırıcılık
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