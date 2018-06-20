Kendi yaptığı kazadan kurtuldu, başka aracın altında kaldı

Olay, saat 01:45 sıralarında, İstanbul TEM Otoyolu Hacegan Hatıra Ormanı mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, 37 yaşındaki Kadir Kurt'un kullandığı 34 SV 0662 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kazanın ardından baygınlık geçiren Kadir Kurt'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

"Kazadan sonra, hızla gelen bir otomobil ezdi"

Aynı istikamette ilerleyen ve henüz bilgileri netleşmeyen bir otomobil ise, olay yerinde baygın yatan Kadir Kurt’un üstünden geçip kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Kadir Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

"Bizi de eziyordu, kurtulduk"

Olayı gören Murat Topkara, Kadir Kurt’un kaza yaptığını gördükten sonra durduğunu söyleyerek, "Arkadaş motosikletle kaza yapıyor ve düşüyor. Daha sonra biz de, tır şoförü bir ağabeyimiz var, onunla yardım etmek için ayağından çekip yol kenarına almak istedik. O arada da hızlı bir araç gelip üstünden geçti. Bizi de eziyordu, biz kurtulduk ama arkadaş kurtulamadı" dedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis de, Kadir Kurt’u ezen otomobili arıyor.

Kaynak: İHA