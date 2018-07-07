Kenan Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

27. Dönemde görev yapacak milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda ant içiyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, yemin törenine motosikletle geldi.

"Trafik yüzünden motosikleti tercih ettim"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafiğin her zaman sorun olduğundan bahsetti.

Yoğunluk olduğu zamanlarda her zaman tercihini motosikletten yana kullandığını sözlerine ekledi.

"Yabancı gibi hissetmedim, çok şanslıyım"

Grup toplantısına katılan Sofuoğlu televizyonlarda izlediği siyasetçilerle aynı ortamda bulunmasının onu çok duygulandırdığını ve onurlandırdığını söyledi.

"Meclise geldiğimde özellikle tecrübeli siyasi büyüklerimin beni ağabey edasıyla karşılaması çok hoşuma gitti. Yabancılık sürecini yaşatmadılar bana. O açıdan çok şanslıyım. AK Parti gibi bir ailede olmak benim en büyük avantajım olacak. Büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak, genç arkadaşlarımızla birlikte hem gençlere hem de benim dalım olan sporun her alanında halkımıza hizmet etmek nasip olur inşallah."

"Benim alnım ak başım dik"

Kenan Sofuoğlu, daha önce kayıt için Meclise geldiği lüks arabası nedeniyle linç girişimi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

"Kayıt işlemleri için iyi ki o arabamla gelmişim. Benim alnım ak, başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Araç ortada. Araştırılsın, eğer kanunsuz bir şey varsa eleştirenler o zaman karşıma çıksın."

"Milyonlarca euroyu almadım"

Sofuoğlu, bu eleştirelerin asıl sebebinin Lamborghini olmadığını açıkladı.

"Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, Ak Parti'yle beraber olmasıdır. Ben dünya şampiyonalarında yarışan bir sporcuyum, kariyerimi bu sezon noktaladım. Cumhurbaşkanımız ile bir ilişkimiz var. Kendisi bize her zaman değer veriyor. Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ettiğimde milyonlarca euroyu almayıp böyle bir göreve geldim."

"Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya geldim"

"Milletvekili maaşını almayacağım" sözlerini hatırlatan Kenan Sofuoğlu, ihtiyacı olmasına rağmen yıllar önce İddaa'dan gelen paraları da kabul etmediğini açıkladı.

"Bugün milletvekili maaşına da ihtiyacım yok çok şükür. Milletvekili maaşını da almayı kendime yakıştıramadım. Ben nereden geldiğini çok iyi bilen biriyim. Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam, dimdik durmak bazı insanların tepkisini çekiyor ama Cumhurbaşkanım o kadar nazik bir insan ki beni bu göreve davet ederken bile 'Kenan razılığın varsa seni listelerimize koyacağım' demişti. Tabii ben de kabul ettim. Bu görev parayla pulla, mevkiyle, makamla kabul edilecek bir görev değil benim gözümde. Ben buraya Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya geldim. Bize değer veren bir liderimiz varken burada bulunmaktan gurur, onur duyuyorum."

"Destek mesajları geliyor"

Kenan Sofuoğlu, bilinçli yapılan eleştirilere karşı, toplumun bütün kesimlerinden destek mesajları geldiğini ve bunun kendisini de oldukça duygulandırdığını söyledi.

Kaynak: AA, DHA