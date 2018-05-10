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Kemer'de minibüsle midibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Antalya Kemer'de otel çalışanlarını taşıyan midibüsle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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Kemerde minibüsle midibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Antalya-Kemer karayolunda Mehmet Çatalbaş idaresindeki minibüs, Göynük Mahallesi D-400 karayolunda, otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı midibüsle çarpıştı.

Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş kaza yerinde öldü, sürücüler ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlçedeki özel hastanede tedavi gören yaralılardan Burcu Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: otel çalışanı, minibüs, midibüs, kemer, antalya, kaza
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