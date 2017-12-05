Kediye işkence yapan askerin askerlik süresi uzadı

Erzincan Orduevi'nde bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülere yönelik başlatılan inceleme tamamlandı.

Buna göre 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu askere erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezasının en üst sınırı uygulandı.

Halen birliğinde bulunan personelin ceza nedeniyle terhisine sayılı günler kala askerlik süresi uzadı.

Bakan Fakıbaba'dan tepki: İnşaallah cinayetten mahkum olur

Öte yandan, kediye yapılan işkenceyle ilgili tepkiler dinmiyor.

Bir açıklama da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi.

Fakıbaba, "Resmen cinayet. Adam bile demiyorum. İnşallah cinayetten mahkum olur. Hayvan haklarına çok saygı duyarım. Hayvan bir mal değildir, Allah'ın yarattığı varlık ve canlıdır" dedi.

AA/TRT HABER