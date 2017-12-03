Kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı

Erzincan kent merkezindeki bir subay orduevinde, sivil giyinimli bir kişinin, yakaladığı kediyi yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını gören vatandaşlar durumu adli makamlara bildirdi.

İhbarın değerlendirmesiyle aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve er olduğu belirtilen T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Gözaltına alındı

Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı.

Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Savunma Bakanlığından 'işkence' görüntülerine soruşturma

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca, işkence görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma açıldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine açılan soruşturma doğrultusunda Bakanlık müfettişleri olay yerine gidecek.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kediye işkence yaptığı iddia edilen askeri personele dair, sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yaptı. Soylu adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.