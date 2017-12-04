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Kediye işkence yapan asker savcılığa ifade verdi

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen er, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kediye işkence yapan asker savcılığa ifade verdi

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen er, serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

Kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren T.H, ardından Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesinde düzenlenen ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezasını öngören "mala zarar verme" suçundan "Haklı bir nedeni olmaksızın, sahipli hayvanı öldürdüğü ya da işe yaramayacak hale getirdiği" gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan T.H, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Kent merkezindeki subay orduevinde sivil giyimli kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. İhbarın değerlendirmesiyle hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan er T.H, inzibatlarca gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya karışan T.H'nin, "uyuşturucu kullanmak"tan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilmişti.

Etiketler: erzincan
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