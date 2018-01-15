Kediye işkence Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

Erzincan'daki bir orduevinde yakaladığı kediye tekme ve yumruk atan askeri personelin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kamuoyunda tartışılan Türk Ceza Kanununun (TCK) "sahipli hayvanlara" işkence yapılmasına ilişkin maddesi Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi.

Erzincan Sulh Ceza Hakimliğinin başvurusunda, "sahipli" hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında hapis cezası verileceğine ilişkin TCK'nin mala zarar verme suçunu düzenleyen 151. maddesinin ikinci fıkrasındaki "sahipli" ibaresinin iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu gündemine aldı. Kurul, itirazın ilk incelemesini 18 Ocak Perşembe günü yapacak. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Hayvana işkence, mala zarar verme suçu kapsamında

TCK'de, sadece "sahipli" hayvanlara yönelik ceza maddesi bulunuyor. TCK'nin "mala zarar verme" suçunu düzenleyen 151. maddesinin ikinci fıkrası, "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeriyor.

Kediye işkence

Erzincan'da geçen yılın aralık ayında bir subay orduevinde, sivil giyimli bir kişinin yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence ettiğini gören vatandaşlar, durumu adli makamlara bildirmişti. Kediye işkence görüntülerinin ortaya çıkmasıyla hayvanlara yapılan eziyete verilecek cezalar kamuoyunda tartışılmıştı.

Kaynak: AA