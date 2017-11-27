Keçiören'deki 'Cumhuriyet Kulesi' yıkılmayacak

2003’te temeli atılan ve 14 yıldır atıl durumda kalan “Cumhuriyet Kulesi”nin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin Cumartesi günü halk oylaması düzenlendi.

Oylama için Keçiören'in en yoğun bölgelerinde sandıklar kuruldu.

Ankette halka “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunuldu.

Halk yoklaması sonucu ankete katılanların yüzde 76'sı, kulenin yıkılmaması yönünde oy kullandı.

Bu sonucun ardından proje güncellenecek ve kule kullanılır hale getirilecek.

Kulenin ruhsatı, imar planına aykırı olduğu ve mania hattı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda 2009’da iptal edilmişti.

144’üncü metredeyken durdurma kararı verilen kule için bu süreçte yıkımla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

TRT HABER